Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск на нескольких направлениях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские войска продолжают наступления на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой народной республики. В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - сказал он.

По его словам, потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы "Акация", две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО "Ольха" и "Смерч".

Как сказал Конашенков, "также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50".

"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой народной республики и Дорожнянка Запорожской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Как заявил Конашенков, "потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы "Акация".

"На купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - проинформировал он.

Как добавил Конашенков, "за сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица "Акация".

На красно-лиманском направлении, продолжил он, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР). А также - Ямполовка, Торское и Серебрянка (ДНР).

Конашенков сообщил, что "потери противника на данном направлении за сутки составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона С" и боевая машина РСЗО "Град".