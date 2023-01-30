РФ не получала от Ирана просьб о помощи в расследовании атак на завод в Исфахане

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Тегеран не обращался к Москве с просьбами о содействии в расследовании атак БПЛА на военный завод в иранском городе Исфахан, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"По официальной линии к нам таких обращений пока не было", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на 29 января было совершено нападение на одно из оборонных предприятий, расположенных в иранской провинции Исфаган. Согласно заявлению министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, в результате атаки дронов, которую удалось купировать защитными системами, никто не пострадал, повреждения малозначительны.

Израильская газета The Jerusalem Post, в свою очередь, сообщила, что, по данным западного разведсообщества, ущерб от ударов был нанесен существенно больший, чем тот, о котором заявили в Иране.