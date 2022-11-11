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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Минтруд предложил упростить выдачу гражданства РФ операторам беспилотников

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты предложило расширить со 186 до 225 позиций перечень востребованных профессий, обладатели которых из числа иностранных граждан могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий проект приказа опубликован в пятницу для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что предлагается включить в перечень 12 профессий на основании списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минтруда России от 26 октября 2022 г.

В него войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие. Кроме того, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп, пояснили в пресс-службе.

Там также сказали, что перечень профессий меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов.

В пресс-службе добавили, что по данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года российское гражданство в упрощенном порядке получили 1036 человек.

Помимо этого, Минтруд актуализировал список профессий, по которым иностранцы могут работать в России без квот. Проект ведомственного приказа также вывешен на общественное обсуждение.

В пресс-службе ведомства сказали, что существующий сейчас перечень составляет 149 профессий и его предлагается расширить до 161.

"По предложению ВНИИ труда предлагается включить в список 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и востребованы на рынке труда: машинист автогрейдера, тракторист, слесарь механосборочных работ, электрогазосварщик и др. Также (...) перечень пополнит профессия оператора станков с программным управлением, а по запросу Минцифры России - профессия редактора", - уточнили в пресс-службе.

При этом из перечня для работы иностранцев вне квот предлагается исключить 22 профессии: аккомпаниатор-концертмейстер, помощник режиссера, специалист по подготовке спортивного инвентаря, тренер спортивной сборной команды, начальник участка по контактной сети.

В ведомстве привели данные МВД РФ, согласно которым за 9 месяцев текущего года оформлено 5 382 разрешения на работу в соответствии с действующим перечнем.

Минтруд РФ
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