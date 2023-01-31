Хинштейн сообщил о задержании председателя самарской Счетной палаты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании председателя Счетной палаты Самарской области по делу о превышении полномочий.

"Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его данным, дело возбуждено главным следственным управлении при ГУ МВД Самарской области.