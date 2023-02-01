Мурашко заявил о сокращении числа абортов в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России за последние 10 лет число абортов уменьшилось в два раза, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, "благодаря проводимой работе в прошлом году от прерывания беременности отказались 44 тыс. женщин".

"В своей работе мы уделяем большое внимание вопросу профилактики абортов, по данному вопросу достигнута положительная динамика, их стало меньше на 13%", - сказал Мурашко в ходе "парламентского часа" в Совете Федерации.

