В январе дальние перевозки пассажиров по железной дороге выросли до рекорда с 2012 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года в России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования увеличились в годовом выражении на 18,7%, до 8,8 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги".

Этот показатель компания назвала самым высоким по сравнению с показателями за аналогичные месяцы, начиная с 2012 года.

Пассажирооборот в дальнем следовании в январе 2023 года, согласно данным РЖД, вырос на 23,1%, до 6,8 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки выросли на 8%, до 74,5 млн человек; пассажирооборот - на 9,4%, до 2,3 млрд пассажиро-километров.

Всего в январе было отправлено 83,3 млн пассажиров, что на 9,1% больше, чем в том же месяце 2022 года; пассажирооборот вырос на 19,3%, до 9,1 млрд пассажиро-километров.