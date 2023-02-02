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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Генпрокуроры Таджикистана и РФ отметили результативность взаимодействия по борьбе с терроризмом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон обсудил с российским коллегой Игорем Красновым сотрудничество по вопросам международного уголовного преследования, обеспечения безопасности граждан, соблюдения их прав и свобод, сообщило таджикское посольство в Москве.

"Сторонами также была отмечена результативность взаимодействия по противодействию терроризму и экстремизму. Состоялся обмен мнениями по вопросу подготовки молодых специалистов по линии прокуратуры и повышения их квалификации", - говорится в сообщении.

Другие подробности встречи не приводятся.

Таджикистан Игорь Краснов
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