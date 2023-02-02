Январский температурный фон в России был благоприятным для потребления газа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на территории России в январе 2023 года была ниже средней температуры как за январь прошлого года, так и за минувший декабрь, что создавало благоприятный фон для внутреннего потребления газа.

Данные о добыче и распределении газа в РФ в числе многих других статистических показателей сейчас не раскрываются. Отказ от публикации основного массива оперативной отраслевой статистики один из главных ее агрегаторов - "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ЦДУ ТЭК, филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России) объяснил действиями недружественных стран и постоянным обсуждением новых антироссийских ограничений. Погода - ключевой, хоть и не единственный, фактор, влияющий на внутреннее потребление и добычу газа.

Средняя температура воздуха в целом по России в январе 2023 года составила минус 10,55 градусов Цельсия, оказавшись чуть ниже прошлогодней (-10,22 градуса) и заметно ниже средней температуры за декабрь 2022 года (-9,9 градуса), сообщил "Системный оператор ЕЭС России".

Начало января ознаменовалось резким понижением температуры до значений многолетних минимумов в ряде регионов страны. Морозы были значительно сильнее, чем в те же дни 2022 года.

Чем сильнее холода - тем выше потребление газа. По экспертным оценкам, в зимний период понижение средней температуры на 1 градус вызывает рост потребления газа в среднем на 2%.

Газотранспортные операторы Московского региона и Татарстана в январе сообщали об обновлении рекордов потребления топлива. В энергетике "Системный оператор" заявлял о достижении новых исторических максимумах потребления электрической мощности в Единой энергетической системе России, Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга), энергосистемах Республик Дагестан, Ингушетия, Татарстан и Саха (Якутия).

Дочерняя газотранспортная компания "Газпрома" ООО "Газпром трансгаз Москва" сообщала, что 9 января потребление в Москве и области достигло нового рекорда - 250,9 млн куб. м. предыдущий пик пришелся на 12 января 2022 года - 238,3 млн куб. м. ООО "Газпром трансгаз Казань" отчиталось, что 11 января был зафиксирован исторический максимум суточной поставки газа потребителям Республики Татарстан - 79,8 млн куб. метров (предыдущий суточный рекорд был установлен 28 декабря 2021 года - 78,3 млн куб. метров).

В январе 2022 года добыча газа в России составила 69,8 млрд куб. м (это на 2% больше, чем в январе 2021 года).