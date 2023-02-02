На Госуслугах приостановлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Приостановка связана с возросшим спросом на паспорта и используемые в них микросхемы производства АО "Микрон", сообщил "Гознак"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Прием заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Об этом говорится в сообщении на портале Госуслуг.

Паспорт нового образца содержит биометрические данные (отпечатки двух пальцев) и выдается сроком на 10 лет в отличие от документа старого образца, срок действия которого составляет пять лет с момента выдачи.

"Со 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", - говорится в сообщении.

В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении.

Комментарий "Гознака"

Предприятие "Гознак" сообщило, что приостановка приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, которые используются при их производстве.

"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта", - говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы".

"Мы рассчитываем, что после ее завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца", - сообщили в "Гознаке".

Минпромторг

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, и "Микрон" наращивает их объемы.

"При этом, по информации от производителя, для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов, потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается", - сообщили в министерстве.

"Микрон"

Пресс-служба предприятия "Микрон" в комментарии журналистам подтвердила информацию Минпромторга.

"Мы столкнулись с необходимостью скорректировать графики производства и поставок наших электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов", - сообщила пресс-служба "Микрона".