Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают техническими сложностями проблемы с оформлением заявок на 10-летние загранпаспорта.

В четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что заявления на оформления таких паспортов соответствующие службы принимать перестали.

"На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта", - сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что прием заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. "Гознак" сообщил, что приостановка приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, которые используются при их производстве.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев

ВТБ в 2022 г. зафиксировал рост мошенничества в 4 раза, до рекордных 7,8 млн случаев

Shell видит неопределенность с поставками нефтепродуктов на рынок ЕС после 5 февраля

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

СПбМТСБ возобновила торги после сбоя, продлив их на час

На Госуслугах приостановлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

На Госуслугах приостановлен прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Туроператорам больше не продлят отсрочку по долгам за отмененные туры

Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК "Моцарт" на Украине

Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК "Моцарт" на Украине

В Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });