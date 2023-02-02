Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают техническими сложностями проблемы с оформлением заявок на 10-летние загранпаспорта.

В четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что заявления на оформления таких паспортов соответствующие службы принимать перестали.

"На остальные же принимают? Вы сами ответили на свой вопрос. Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта", - сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что прием заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. "Гознак" сообщил, что приостановка приема заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, которые используются при их производстве.