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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть, чем ответить в случае поставок зарубежных танков, в том числе немецких "Леопардов", украинским вооруженным силам.

"Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - сказал Путин, выступая в четверг на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве.

По его словам, те силы, которые ведут необъявленную войну против России, столкнутся с жестким ответом. "Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить", - добавил президент.

Президент также отметил, что идеология нацизма создает прямые угрозы безопасности России.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада", - сказал он.

"Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев", - заявил президент РФ.

Путин подчеркнул, что нам известно о том, что "несмотря на усилия официальной продажной по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке, в Европе".

"Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как об уже свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин Волгоград Сталинградская битва
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