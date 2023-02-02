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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Песков заявил, что РФ полнее подключит свой потенциал в ответ на поставки Западом вооружений Киеву

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - По мере наращивания Западом поставок новых вооружений на Украину Россия будет все полнее задействовать свой потенциал для ответа в ходе СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать выступление президента РФ Владимира Путина на концерте в Волгограде, спросив, что означает заявление, что России есть чем ответить на поставки западной бронетехники Украине?

"Что у России потенциал, и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Дмитрий Песков
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