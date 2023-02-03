Сервисную инфраструктуру на трассе Казань-Екатеринбург запланировали создать к 2025 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Многофункциональные зоны (МФЗ) на участке федеральной трассы М7 "Волга" между Казанью и Екатеринбургом в Татарстане должны появиться к моменту завершения дорожно-строительных работ. Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Новиков на совещании в Казани в пятницу.

"На объектах строительства и реконструкции, входящих в маршрут Казань-Екатеринбург на территории Татарстана, предусмотрено 18 площадок отдыха с перспективой их развития в многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков под эти площадки и МФЗ. После завершения этих процедур мы подпишем с инвесторами "дорожные карты", в которых согласуем все взаимосвязанные работы на наших площадках, прописав завершение строительства МФЗ до конца 2024 года", - приводит слова Новикова пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора" (в составе "Росавтодора").

В том числе, на обходе городов Нижнекамск и Набережные Челны предусмотрено восемь площадок отдыха под строительство МФЗ, еще 10 площадок отдыха будет построено в рамках реконструкции участков трассы М7 "Волга" в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана от Набережных Челнов до границы с Башкирией.

Протяженность скоростного маршрута Казань-Екатеринбург в границах Татарстана составит более 300 км. Работы по строительству трассы планируется завершить до конца 2024 года.