Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Сервисную инфраструктуру на трассе Казань-Екатеринбург запланировали создать к 2025 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Многофункциональные зоны (МФЗ) на участке федеральной трассы М7 "Волга" между Казанью и Екатеринбургом в Татарстане должны появиться к моменту завершения дорожно-строительных работ. Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Новиков на совещании в Казани в пятницу.

"На объектах строительства и реконструкции, входящих в маршрут Казань-Екатеринбург на территории Татарстана, предусмотрено 18 площадок отдыха с перспективой их развития в многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков под эти площадки и МФЗ. После завершения этих процедур мы подпишем с инвесторами "дорожные карты", в которых согласуем все взаимосвязанные работы на наших площадках, прописав завершение строительства МФЗ до конца 2024 года", - приводит слова Новикова пресс-служба "Волго-Вятскуправтодора" (в составе "Росавтодора").

В том числе, на обходе городов Нижнекамск и Набережные Челны предусмотрено восемь площадок отдыха под строительство МФЗ, еще 10 площадок отдыха будет построено в рамках реконструкции участков трассы М7 "Волга" в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана от Набережных Челнов до границы с Башкирией.

Протяженность скоростного маршрута Казань-Екатеринбург в границах Татарстана составит более 300 км. Работы по строительству трассы планируется завершить до конца 2024 года.

Росавтодор М7 Татарстан Казань Екатеринбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ третий день подряд выявляют максимальное число заболевших COVID за сутки с октября

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
Пандемия коронавируса

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });