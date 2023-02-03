В Кремле опровергли сообщения СМИ о предложениях США по решению украинского кризиса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "уткой" сообщения некоторых западных СМИ о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20% территории Украины для того, чтобы завершить конфликт.

"Это утка", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос журналистов.

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков ранее сообщила, что Бернс в середине января предложил Киеву и Москве план мирного урегулирования для завершения конфликта. Издание утверждало, что план подразумевал передачу России около 20% территории Украины.

Представитель Кремля также прокомментировал слухи о том, что директор ЦРУ тайно посещал Москву в январе. В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эти сообщения, Песков сказал: "Это все те сообщения (о передаче американского плана по урегулированию на Украине - ИФ), это все "утка".