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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

В Кремле опровергли сообщения СМИ о предложениях США по решению украинского кризиса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "уткой" сообщения некоторых западных СМИ о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал России 20% территории Украины для того, чтобы завершить конфликт.

"Это утка", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос журналистов.

Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков ранее сообщила, что Бернс в середине января предложил Киеву и Москве план мирного урегулирования для завершения конфликта. Издание утверждало, что план подразумевал передачу России около 20% территории Украины.

Представитель Кремля также прокомментировал слухи о том, что директор ЦРУ тайно посещал Москву в январе. В ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть эти сообщения, Песков сказал: "Это все те сообщения (о передаче американского плана по урегулированию на Украине - ИФ), это все "утка".

Украина США Дмитрий Песков ЦРУ Уильям Бернс
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