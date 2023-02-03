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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Премьеры стран ЕАЭС решили продолжать переговоры по соглашению о едином рынке газа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжат обсуждение проекта соглашения о создании общего рынка газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Евразийского межправсовета.

"Соглашение об общем рынке газа находится в процессе обсуждений. Вчера в узком составе министр ЕЭК доложил о состоянии переговорного процесса премьер-министрам. И собственно премьеры приняли решение, что этот процесс необходимо продолжать", - сказал Оверчук.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что государства Евразийского экономического союза в ближайшие два года должны урегулировать вопросы, связанные с созданием общего рынка газа ЕАЭС.

ЕАЭС
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