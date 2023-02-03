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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин отметил особое значение борьбы с терроризмом в нынешнее время

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить тему борьбы с терроризмом.

"Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны. На протяжении последних десятилетий он не теряет актуальности для очень многих государств мира, а сегодня для нас имеет особое значение: речь идет о борьбе с терроризмом", - сказал он в начале заседания.

Владимир Путин Совет безопасности
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