Владелец ИД "Умма" получил 17 лет колонии за финансирование терроризма

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к 17 года лишения свободы владельца издательского дома "Умма" Асламбека Эжаева. Он признан виновным в организации финансирования терроризма (ч.4 ст.205.1 УК), сообщили в пресс-службе СКР.

Следствие и суд установили, что подсудимый - приверженец радикального исламизма - с 2012 года организовал финансирование международной организации "Исламское государство" (признана в России террористической и запрещена). По версии следствия, деньги для ИГ он получал от контрагентов на конспиративных встречах. Всего он перевел более 34 млн рублей "лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности".

Принадлежащий Эжаеву издательский дом "Умма" также использовался для сбора и перевода денег террористам, считают в СК.

"Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", - выяснило следствие.

Эжаев был задержан и арестован в апреле 2021 года. При обысках у него в московских квартирах и на дачах были найдены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности, говорится в пресс-релизе.