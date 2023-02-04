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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:39

Число заболевших COVID-19 за сутки в РФ превысило 9,6 тыс. человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил 9 681 заболевших, четвертый день подряд отмечается максимальное число новых пациентов за сутки с октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 9 670 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 11. Таким образом, число новых случаев COVID-19 за сутки стало максимальным с 21 октября 2022 года, когда сообщалось о более чем 9,7 тыс. заболевших.

В больницы попали 1 085 человек, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 1,9%. Рост числа госпитализированных отмечен в 41 субъекте РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 46 умерших.

Выздоровели за сутки 6 334 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 987 тыс. 334 случая заражения коронавирусной инфекцией, 395 240 умерших и 21 млн 375 тыс. 674 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ
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