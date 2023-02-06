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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с экс-премьером Израиля Беннетом тему СВО

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили факт разговора президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Израиля Нафтали Беннета на тему специальной военной операции, но не стали раскрывать его подробности.

"Действительно, Путин и Беннет в бытность последнего премьер-министром Израиля вели весьма интенсивный диалог. Они часто общались - было и личное общение, и телефонные переговоры. Действительно, на повестке дня помимо двусторонних отношений была тема Украины и тема специальной военной операции. Они не один час посвятили обсуждению этой темы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим это делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом", - отметил он.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью СМИ рассказал о том, что в ходе его визита в Москву 5 марта 2022 года и встречи в Кремле с Путиным они обсуждали ситуацию на Украине и, в частности, судьбу ее президента Владимира Зеленского. Как утверждает Беннет, Путин заверил его, что РФ не намерена физически устранять Зеленского.

Дмитрий Песков Владимир Путин Израиль Нафтали Беннет
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