Песков подтвердил планы Путина встретиться с губернаторами с истекающими полномочиями

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что в скором времени планируются встречи главы государства с губернаторами, у которых истекает срок полномочий в нынешнем году, но при этом не стали уточнять конкретные сроки таких встреч.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что президент продолжит свою практику встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий".

Касаясь того, будут ли на этих встречах обсуждаться темы, связанные с выдвижением этих глав регионов на новый срок, представитель Кремля отметил, что "это зависит от самих руководителей регионов".

"Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос", - добавил Песков.