Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

Песков подтвердил планы Путина встретиться с губернаторами с истекающими полномочиями

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что в скором времени планируются встречи главы государства с губернаторами, у которых истекает срок полномочий в нынешнем году, но при этом не стали уточнять конкретные сроки таких встреч.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что президент продолжит свою практику встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий".

Касаясь того, будут ли на этих встречах обсуждаться темы, связанные с выдвижением этих глав регионов на новый срок, представитель Кремля отметил, что "это зависит от самих руководителей регионов".

"Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос", - добавил Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле подтвердили, что Путин обсуждал с экс-премьером Израиля Беннетом тему СВО

Депутат Крашенинников выступил против конфискации как вида наказания

Путин выразил готовность помочь Сирии в ликвидации последствий землетрясения

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых

Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

Депутаты доработали законопроект об электронных талонах на выезд автотранспорта из РФ

Что произошло за день: воскресенье, 5 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });