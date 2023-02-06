В Госдуме ожидают, что главы фракций встретятся с Путиным на следующей неделе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Встречи глав думских фракций с президентом РФ могут состояться на следующей неделе, заявил зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

"На следующей неделе главы думских фракций последовательно встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Новиков "Интерфаксу" в понедельник.

Как уточнили в аппаратах фракций, даты встреч пока не конкретизированы, "график определяется".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке отдельных встреч президента РФ с лидерами фракций Госдумы.

"Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере проведения этих встреч", - сказал Песков журналистам.