Суд отменил приговор четырем сотрудникам Кроноцкого заповедника

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Камчатский краевой суд в апелляционной инстанции отменил приговор четырем сотрудникам Кроноцкого государственного заповедника, которых в июле приговорили к срокам от трех до восьми лет общего режима по делу о растрате более 454 млн рублей.

"Приговор отменен, дело возвращено в Петропавловск-Камчатский городской суд на новое рассмотрение в ином составе суда", - сообщили "Интерфаксу" в краевом суде.

Представитель суда добавил, что все обвиняемые освобождены из-под стражи в зале суда и отпущены на свободу под подписку о невыезде. В следственном изоляторе они провели более полугода.

Днем ранее прокуратура попросила суд смягчить приговор осужденным и заменить им реальные сроки на условные.

15 июля 2022 года Петропавловск-Камчатский городской суд признал четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК (растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд также удовлетворил в полном объеме иски прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями". Фигуранты дела получили реальные сроки в колонии общего режима.

Тогда следствие и суд установили, что участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора заповедника, в 2015-2016 годах через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн рублей. Сторона обвинения в суде первой инстанции доказала, что сотрудники создали видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, причинив значительный экологический ущерб.

Протестуя против приговора Петр Шпиленок, бывший тогда руководителем заповедника, покинул свой пост.