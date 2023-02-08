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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Патрушев примет участие в пятой многосторонней встрече секретарей СБ по афганской проблематике

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Секретари советов безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят урегулирование ситуации в Афганистане на встрече в Москве, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"8 февраля в Москве состоится пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности (советников по национальной безопасности) по афганской проблематике. Российскую Федерацию на встрече будет представлять секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что помимо России во встрече будут участвовать высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Предполагается обсудить вопросы международной безопасности с акцентом на урегулирование ситуации в Афганистане", - сказали в Совбезе РФ.

Николай Патрушев СБ РФ
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