Дума одобрила в I чтении запрет зрителям снимать демонстрируемые в кинозале фильмы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об урегулировании правоотношений между кинотеатрами и посетителями этих заведений.

Законопроект (232857-8) предлагает ввести прямой запрет на аудио- или видеозапись демонстрируемых в кинозале фильмов или их фрагментов. В случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Также законопроект предлагает возложить обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, законопроект предлагает возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.