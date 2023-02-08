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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Дума одобрила в I чтении запрет зрителям снимать демонстрируемые в кинозале фильмы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об урегулировании правоотношений между кинотеатрами и посетителями этих заведений.

Законопроект (232857-8) предлагает ввести прямой запрет на аудио- или видеозапись демонстрируемых в кинозале фильмов или их фрагментов. В случае нарушения указанного запрета демонстратор фильма наделяется правом отказать посетителю в предоставлении услуг.

Также законопроект предлагает возложить обязанность на демонстраторов фильмов информировать посетителей о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Кроме того, законопроект предлагает возложить на производителя, прокатчика или иного правообладателя национального фильма обязанность предоставлять субтитры и тифлокомментарий к национальным фильмам одновременно с предоставлением кинотеатру копии фильма.

Госдума
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