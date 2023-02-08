Минкультуры инициирует законопроект о пресечении проката пиратских копий фильмов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ намерено подготовить законопроект, направленный на пресечение распространения в кинотеатрах пиратских копий фильмов, не имеющих прокатного удостоверения, сообщила статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

"Это суперактуальная тема, которая сегодня министерством, нашим профильным департаментом кинематографии и всеми нашими структурами кинематографическими серьезно обсуждается. Будем выходить на инициативный законопроект, предлагать правительству, когда будем готовы (...) сейчас эта проблема, пресечения пиратских копий, не имеющих прокатных удостоверений, она, действительно, чрезвычайно актуальна и требует своего законодательного решения", - сказала Манилова на пленарном заседании в Госдуме, отвечая на вопрос о том, как будет урегулирован вопрос с кинотеатрами, которые показывают пиратские копии фильмов.

После решения ряда зарубежных компаний, среди которых Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal, приостановить кинотеатральный прокат своих релизов и временно прекратить свою деятельность в РФ, некоторые российские кинотеатры стали показывать копии голливудских фильмов, официальный прокат которых в РФ не проводился.