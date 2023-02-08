В Петербурге могут выделить гранты на борьбу с деструктивной идеологией

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга в первом чтении одобрило поправки в региональный закон о грантах на социальную рекламу, которые предусматривают выделение бюджетных грантов на рекламу традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

За инициативу проголосовали 34 депутата, 14 оказались против. На внесение изменений в законопроект отведено полторы недели.

Поправки в парламент внес комитет Закса по законодательству.

"Новелла предоставляет возможность всем, кто готов размещать (такую) рекламу, получать помощь из бюджета Петербурга", - сообщил глава комитета Всеволод Беликов.

В законопроекте речь идет о рекламе, направленной на "сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, СМИ и массовых коммуникаций, международного сотрудничества", на "противодействие рискам, связанным с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве", на "защиту исторической правды, сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории", а также на популяризацию науки.

Под деструктивной идеологией в документе понимается "идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей".

Некоторые депутаты сочли формулировки некорректными. Представитель "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов выразил озабоченность тем, как они коррелируют с идеологическим многообразием, защищаемым Конституцией.

Депутат "Единой России" Наталия Астахова попросила привести примеры деструктивных идеологий и пояснить, каким конкретно ценностям будет противодействовать соцреклама с учетом уже имеющегося запрета на пропаганду ЛГБТ.

"Вы сами ответили на свой вопрос - это одно из направлений, которое точно у нас не рукопожатное и не воспринимается. Мы не говорим о том, что мы подвергаем обструкции. Мы говорим о том, что мы поддерживаем - наши ценности", - объяснил Беликов.

Позднее он добавил, что имеет в виду все идеи, "которые делают наш мир лучше, идеи, которые являются традиционными ценностями нашего многоконфессионального, толерантного, многонационального народа".

Представитель КПРФ Дмитрий Дмитриев обеспокоился тем, что в категорию "чуждых" могут попасть марксистские идеи. Беликов разубедил его, сообщив, что "во всех приличных вузах, включая Лигу плюща, изучают марксизм-ленинизм".

Вице-спикер Закса Марина Шишкина сообщила, что в единственном известном ей случае, когда понятие традиционных российских ценностей было каким-либо образом прописано, министр народного просвещения граф Уваров сформулировал их как "православие, самодержавие, народность", причем писал на французском языке, потому что русским письменным владел плохо. На ее взгляд, предметом для социальной рекламы не могут становиться философские категории, которые приводят к тяжелым дискуссиям.

Беликов предложил оставить вопрос о том, какая именно социальная реклама появится в Петербурге благодаря новой норме, "на рассмотрение многочисленного, очень профессионального отряда людей неравнодушных, представляющих самые разные социальные сферы".

Оценивать проекты, по его словам, будет экспертный совет при комитете по печати Смольного.