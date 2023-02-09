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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В "Росатоме" заявили о готовности реализовать предложение МАГАТЭ в зоне ЗАЭС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В "Росатоме" заявили о готовности России к реализации инициативы генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по созданию физической и ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"В свою очередь Р.Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В этой связи А.Е.Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ", - сообщается в Telegram-канале "Росатома" по итогам переговоров гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева с Гросси.

По данным "Росатома", на встрече затрагивались вопросы текущего и перспективного взаимодействия России и МАГАТЭ на других направлениях. "Стороны подтвердили договоренность о продолжении контактов", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Лихачев проводит в Москве переговоры с Гросси, в частности, по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Гросси посетит Москву 9-10 февраля. "Мы рассчитываем на углубленный проговор с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасность которого обеспечивает российская сторона, но и другим аспектам работы с агентством. Разговор предстоит очень заинтересованный", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве в четверг.

Росатом МАГАТЭ
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