Путин поздравил сотрудников МИД РФ с профессиональным праздником

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с их профессиональным праздником - Днем дипломатического работника, и отметил, что благодаря их усилиям удалось не только сорвать планы по изоляции страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества - государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, сообщается на сайте Кремля.

"Министерство иностранных дел России может по праву гордиться своими славными традициями. Даже в самые нелёгкие времена, перед лицом суровых испытаний наши дипломаты с честью выполняли свой профессиональный долг, подавали пример патриотизма и гражданского мужества", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля в пятницу.

Путин подчеркнул, что "лучшие качества отечественной дипломатической службы весьма востребованы сегодня - в условиях развязанной против России гибридной войны, когда крайне важно с максимальной эффективностью использовать внешнеполитические инструменты для защиты нашего государственного суверенитета и национальной безопасности".

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества - государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки", - отметил президент.

В телеграмме говорится, что на повестке дня - дальнейшее наращивание взаимодействия с ответственными международными партнёрами. "Особое значение имеет работа, направленная на укрепление связей со странами СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов и упрочение союзничества в рамках ОДКБ, полноценную реализацию потенциала Союзного государства, расширение кооперации в формате таких объединений, как ШОС и БРИКС", - подчеркнул президент.

В поздравлении сотрудникам МИД отмечается, что "в числе безусловных приоритетов остаются защита законных прав российских граждан и поддержка соотечественников за рубежом, бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку".

"И конечно, российская дипломатия продолжит способствовать упрочению тенденции к становлению многополярного, по-настоящему демократического мироустройства, основанного на равенстве, взаимном уважении и соблюдении общепризнанных норм международного права", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что сотрудники МИД РФ и впредь будут трудиться с максимальной отдачей, отстаивая внешнеполитические интересы России. Путин пожелал им новых профессиональных успехов, а уважаемым ветеранам - доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.