Правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил концепцию по увеличению заготовки плазмы крови для производства лекарств, сообщает сайт правительства.

Документ, рассчитанный на период до 2030 года, предусматривает наращивание объемов производства лекарств на основе плазмы крови, чтобы полностью обеспечить россиян отечественными препаратами на основе этого компонента.

Для этого в концепцию включена модернизация федеральных и региональных учреждений, которые занимаются сбором и хранением крови, снижение стоимости заготовки плазмы за счет увеличения объемов, развитие взаимодействия с донорами.

"В федеральном бюджете на ближайшие три года на эти направления уже предусмотрено почти 8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Чиновники считают, что выполнение этих мер позволит обеспечить российские фармацевтические компании достаточным количеством плазмы крови для выпуска лекарств на ее основе.

Концепция будет реализовываться в три этапа. В 2023-2024 году планируется модернизация плазмоцентров и учреждений службы крови Федерального медико-биологического агентства.

На втором этапе, с 2025 по 2027 год, планируется переоснастить региональные учреждения службы крови и в общей сложности увеличить объемы заготовки плазмы до 1,2 млн литров в год для последующего производства лекарств.

На третьем этапе - с 2028 по 2030 год - объем заготовки плазмы должен быть увеличен до 1,8 млн литров в год.

"Это не только позволит создать постоянный и значительный запас сырья для производства лекарств для россиян, но и откроет возможности для экспорта отечественных препаратов", - рассчитывают в правительстве.

Лекарства, получаемые из плазмы крови, используются для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, помогают спасать жизни пациентов с болезнями системы кровообращения, различными новообразованиями и патологиями. Кроме того, такие препараты незаменимы в чрезвычайных ситуациях, когда людям требуется экстренная помощь.