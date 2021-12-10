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Депздрав Москвы заявил, что переливание плазмы при COVID вдвое снижает риск перевода на ИВЛ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Своевременное переливанием плазмы с антителами к коронавирусу пациентам снижает вероятность летального исхода почти на 20%, также уменьшается вероятность ухудшения состояния, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.

"При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%. Введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что терапевтический эффект от переливания плазмы достигается за счет содержания в ней специфических антител, которые помогают иммунной системе зараженных пациентов нейтрализовать вирус.

Однако "антиковидная" плазма не эффективна при крайне тяжелом течении заболевания.

"Проведенные исследования показали, что мы на правильном пути: плазма работает, она помогает заболевавшим побороть этот вирус, когда собственный иммунитет на это не способен. К сожалению, не оправдались надежды на эффективность антиковидной плазмы у крайне тяжелых пациентов и при осложненном течении заболевания", - приводят в департаменте слова главного трансфузиолога Москвы Андрея Буланова.

В депздраве подчёркивают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма как переболевших COVID-19, так и тех, кто привит вакциной "Спутник V" или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным "Спутником Лайт". Такая плазма признана не менее эффективной при лечении заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не переливать плазму крови переболевших при лечении пациентов с COVID-19, так как эта процедура незначительно влияет на уровень смертности и необходимость в искусственной вентиляции легких и в то же время требует времени и денег.

В свою очередь, как сообщили в Минздраве РФ, применение плазмы переболевших коронавирусом для лечения больных COVID-19 в российской клинической практике снижается, но она точно будет применяться для отдельных групп пациентов с нарушением свёртываемости крови.

коронавирус

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