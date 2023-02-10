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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минпромторг предложил установить для ритейлеров нормативы по доле российских товаров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает ввести обязательства для ритейлеров в виде доли присутствия на полках российской продукции, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в пятницу.

"Наша инициатива - ввести обязанность российского ритейла иметь на полках отечественные товары в определенном количестве", - сказал он, выступая на конференции X5 Group "Малому бизнесу - большую полку".

Среди критериев отбора он назвал производство товара в России, а также принадлежность производственных мощностей и товарных знаков гражданам РФ.

"Подобный подход позволит избежать поддержки псевдороссийских товаров, прибыль от которых уходит за рубеж, и добавит нам развитие наших компетенций", - добавил он.

X5 Retail Group оценивает долю иностранных товаров в своих торговых сетях на уровне 6%, сообщила президент компании Екатерина Лобачёва журналистам в пятницу.

"Сегодня на полках торговых сетей Х5 более 92% отечественных производителей. (...) Надо отдать дань тому, что у нас есть импорт. Не все произрастает и производится в РФ. Сейчас у нас доля импорта в сетях составляет 6%, она никаким образом не меняется от года к году", - сказала она в кулуарах конференции.

По ее словам, такая пропорция может сохраниться и в дальнейшем.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На конец 2022 года группа объединяла 21 323 магазина, в том числе 19 164 магазина "у дома" "Пятерочка", 971 супермаркет "Перекресток", 517 "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 595 магазинов "Красный Яр" и "Слата".

Минпромторг РФ Виктор Евтухов
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