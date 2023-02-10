"Хеликс" приобрел белорусскую сеть медлабораторий "Синэво"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Лабораторная служба "Хеликс" (ООО "НПФ Хеликс", Санкт-Петербург) приобрела 100% медицинской лабораторной сети "Синэво" (Белоруссия) сообщает пресс-служба "Хеликс" в пятницу.

"В течение 2023 года мы реализуем постепенный ребрендинг сети "Синэво" в Белоруссии: некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами - "Синэво" и "Хеликс", а потом перейдет полностью под бренд "Хеликс", - цитирует пресс-служба основателя и генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Юрия Андрейчука.

Сумма сделки не уточняется. Отмечается, что за счет интеграции "Синэво" сможет расширить свой каталог. При этом "Хеликс" планирует привнести в бизнес белорусской компании свои наработки в IТ-сфере, что в перспективе поможет улучшить взаимодействие с клиентами в B2B и B2C сегментах.

Сделка позволит "Хеликс" расширить географию присутствия и выйти на новый рынок.

Прежде сеть "Синэво" входила в международный холдинг Medicover, поставщика медицинских и диагностических услуг.

"Синэво" – крупнейшая частная компания на рынке лабораторных услуг в Белоруссии, выполняет более 1,3 тыс. видов исследований по биохимии, иммунологии, цитологии, генетике и т.д. В сеть "Синэво" входят 58 лабораторных пунктов в 23 городах и центральная лаборатория в Минске.

Лабораторная служба "Хеликс" основана в 1998 году, выполняет более 3,6 тыс. наименований исследований для частных и государственных медицинских учреждений. Как отмечается на сайте компании, "Хеликс" располагает пятью лабораторными комплексами: в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО "НПФ "Хеликс" являются ООО "Хеликс Норд-Вест" (34,38%), Сайна Оторбаева (25,2%), Юрий Андрейчук (20,42%), Владимир Куликов (10%) и Павел Яблоков (10%). В свою очередь ООО "Хеликс Норд-Вест" принадлежит на паритетных началах Юрию Андрейчуку и Дарье Горякиной. Выручка НПФ "Хеликс" в 2021 году составила 16,1 млрд рублей, чистая прибыль - 1,7 млрд рублей.