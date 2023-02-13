Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Кремль заявил о безопасности Путина на фоне сообщений о вербовке боевиков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Безопасность президента РФ обеспечивается с учетом существующих рисков и опасностей, и снижения его публичной активности не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать сообщение пресс-бюро СВР о том, что США планируют забросить в Россию и страны СНГ боевиков для совершения терактов против госслужащих и военных. У пресс-секретаря уточнили, планируются ли "изменения" в организации охраны президента, возможно ли уменьшение публичных мероприятий с его участием.

"Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Суд назначил до 25 лет лишения свободы членам ростовской "банды амазонок"

В Кремле заявили об отсутствии данных о новой волне мобилизации в РФ

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Директор Пушкинского музея опровергла сообщения о своем уходе с поста

Кадыров заявил о покушении на командира спецназа "Ахмат" Алаудинова

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

В РФ запущена система автоматического поиска запрещенного контента "Окулус"

Что произошло за день: воскресенье, 12 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции

Группа из 39 россиян вернулась домой из зоны землетрясения на юго-востоке Турции
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 12,3 тыс. человек

Что произошло за день: суббота, 11 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });