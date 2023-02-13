Кремль заявил о безопасности Путина на фоне сообщений о вербовке боевиков

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Безопасность президента РФ обеспечивается с учетом существующих рисков и опасностей, и снижения его публичной активности не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать сообщение пресс-бюро СВР о том, что США планируют забросить в Россию и страны СНГ боевиков для совершения терактов против госслужащих и военных. У пресс-секретаря уточнили, планируются ли "изменения" в организации охраны президента, возможно ли уменьшение публичных мероприятий с его участием.

"Никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента, безопасность всех тех лиц, которые являются объектами государственной охраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасностей", - сказал Песков.