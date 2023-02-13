Правительство выдвинуло сотрудника РАНХиГС в совет директоров НМТП

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло кандидатуру исполняющего обязанности заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Данилова в совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

Такое распоряжение 13 февраля подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Год назад в качестве представителя государства в совет НМТП был выдвинут замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Михаил Попов.

В совете директоров НМТП шесть выбираемых членов и один назначаемый государством на правах владельца "золотой акции".

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.