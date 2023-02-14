Экспортеры увидели шансы наладить массовые поставки гороха в Китай

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский горох, спрос на который растет в последние годы на мировом рынке, может стать продуктом массового агроэкспорта в Китай, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Так он прокомментировал в Telegram сообщение Россельхознадзора от 9 февраля о том, что Таможенное управление КНР разрешило уже 279 российским компаниям поставлять горох на китайский рынок.

"Горох имеет хорошие шансы стать культурой массового российского сельхозэкспорта в Китай. Растущий мировой спрос на протеин из гороха и серьезное расширение мощностей по его переработке на территории КНР способствуют гибкости китайских фитосанитарных властей, которой так не хватает в политике допуска на их рынок традиционных зерновых культур, являющихся флагманом российского аграрного экспорта", - заявил Зернин.

По его оценке, Россельхознадзор сделал свою работу на "отлично", решив вопрос о допуске российского гороха на китайский рынок.

"Теперь слово за российскими аграриями - смогут ли они оперативно изменить севооборот и нарастить объемы производства гороха, превратив его из нишевого продукта в массовый. Думаю, этому будут рады и российские производители альтернативных белков, для которых расширение сырьевой базы может стать толчком к наращиванию отечественных перерабатывающих предприятий", - считает Зернин.

Экспорт в Китай гороха стал возможным после того, как 10 октября 2022 года был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России на китайский рынок. В соответствии с документом, к поставкам разрешен горох, предназначенный для потребления в пищу или переработки, но не для семенных целей. Экспорт разрешен со всей территории России.

По данным ITC Trade Map, на которые ссылался центр "Агроэкспорт", в 2021 году Китай импортировал 2,1 млн тонн сушеного гороха на $755 млн. На КНР пришлось почти 27% стоимостного объема глобального импорта этого продукта, при этом в сравнении с 2017 годом китайский импорт в денежном выражении вырос на 75%.

В 2021/2022 сельхозгоду (июль-июнь) Россия экспортировала 1,4 млн тонн гороха, что на 62% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. Это рекордный показатель. В 2020/2021 сельхозгоду экспорт составил 863 тысячи тонн, годом ранее - 588 тысяч тонн. В топ-10 экспортируемых сельхозкультур горох поднялся с 7 на 5 место. Доля в экспорте также стала рекордной - 2,8% против 1,5% в 2020/2021 сельхозгоду.

Горох отгружался в 56 стран мира (47 стран в 2020/2021 и 49 - в 2019/2020 сельхозгодах). Основным покупателем российского гороха стала Турция, нарастившая импорт в два раза, до 394 тысяч тонн (28% от общего объема экспорта).