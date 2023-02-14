В России за сутки зарегистрировали 9,8 тыс. случаев заболевания COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 826 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 006 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 180.

В больницы попали 1 662 человека, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 173,4%. Накануне сообщалось о 608 госпитализированных.

Увеличение количества госпитализированных отмечено в 70 субъектах РФ, снижение - в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, накануне сообщалось о 30 умерших.

Выздоровели за сутки 10 420 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 млн 93 тыс. 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 616 умерших и 21 млн 449 тыс. 598 выздоровевших.