Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В России за сутки зарегистрировали 9,8 тыс. случаев заболевания COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 826 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 11 006 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 180.

В больницы попали 1 662 человека, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 173,4%. Накануне сообщалось о 608 госпитализированных.

Увеличение количества госпитализированных отмечено в 70 субъектах РФ, снижение - в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 35 человек, накануне сообщалось о 30 умерших.

Выздоровели за сутки 10 420 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 млн 93 тыс. 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 616 умерших и 21 млн 449 тыс. 598 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каждый четвертый россиянин считает день Святого Валентина праздником

Каждый четвертый россиянин считает день Святого Валентина праздником

Минтруд предложил использовать маткапитал на реконструкцию домов "на две семьи"

Магадан получит топливо по Транссибу в приоритетном порядке после осеннего дефицита

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

В Новосибирске пятиэтажку признают не подлежащей восстановлению после взрыва газа

Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы

В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Что произошло за день: понедельник, 13 февраля

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

Коррекция топливного демпфера позволит бюджету сэкономить до 300 млрд рублей до конца года

"Звездные войны" и "Крепкий орешек" пропадут из каталога "Кинопоиска" с 28 февраля

"Звездные войны" и "Крепкий орешек" пропадут из каталога "Кинопоиска" с 28 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });