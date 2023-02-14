Каждый четвертый россиянин считает день Святого Валентина праздником

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - День Святого Валентина считают праздником 26% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на сайте центра.

Социологи отмечают поколенческие различия в отношении к дате. Среди респондентов 18-24 лет почти каждый второй (47%) считает 14 февраля праздничным днем. Наименее популярен он среди опрошенных в возрасте 45-59 лет (15%) и 35-44 лет (21%).

Почти три четверти россиян (71%) не считают день всех влюбленных праздничным. Чаще всего такое мнение высказывали участники опроса в возрасте 45-59 лет (82%). Еще 3% участников опроса не определились с ответом.

В целом праздником день Святого Валентина считает наименьшая доля респондентов в сравнении с результатами опросов прошлых лет. Так, в 2002 году 14 февраля считали праздником 50% опрошенных, в 2005 году - 51%, в 2008 году - 48%, а в 2014 году - 42%.

Согласно результатам исследования, 43% россиян согласны с утверждением, что день Святого Валентина - коммерческий праздник, придуманный для увеличения прибыли. В то же время 45% респондентов разделяют мнение, что этот день вызывает теплые чувства. Еще 12% опрошенных затруднились выбрать, какая точка зрения им ближе.

Отвечая на вопрос о том, каким образом лучше всего знакомиться с потенциальными партнерами, 43% назвали круг общих друзей, 31% - работу или учебу, 22% - клубы по интересам. В пятерку самых популярных вариантов также вошли знакомства на улице (17%) и в интернете (16%).

Всероссийский телефонный опрос был проведен 5 февраля 2023 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Упомянутые опросы прошлых лет проводились методом поквартирных face-to-face интервью, объем выборки составлял 1600 респондентов.