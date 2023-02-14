Бортников отметил рост числа попыток терактов против транспортных и военных объектов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - За время проведения специальной военной операции существенно возросло число террористических посягательств со стороны украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада на транспортные, энергетические военные и административные объекты в России, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Он сказал об этом на заседании НАК, сообщила пресс-служба комитета.

Бортников также отметил, что "противником предпринимаются усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность".

"В этих условиях органами власти и антитеррористическими комиссиями принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение надежной защиты объектов от террористических посягательств и активизацию профилактической работы в целом",- сообщили в НАК.

В комитете добавили, что на заседании была подчеркнута необходимость своевременной корректировки выработанной ранее системы мер противодействия террористическим угрозам, "исключения формализма и шаблонного подхода при организации работы, повышения компетентности руководителей и иных должностных лиц, задействованных в проведении антитеррористических мероприятий".

При этом директор ФСБ предложил "исходить из результатов анализа применяемых противником в условиях СВО новых тактических приемов при подготовке диверсионно-террористических актов и учитывать изменения в его пропагандистской кампании