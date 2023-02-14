В АТОР отметили рост стоимости туров за рубеж на февральские праздники на 15-20%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на февральские праздники в 2023 году достаточно высокий за счет длинных выходных, цены на эти даты по всем направлениям выросли на 15-20%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В этом году мы видим достаточно высокий спрос на февральские праздники, потому что у нас выпадет четыре выходных дня, и очень многие россияне уезжают на отдых на неделю - десять дней. Это касается и внутрироссийских, и зарубежных направлений. Непосредственно на февральские праздники на неделю с 20 февраля стоимость туров выросла практически по всем направлениям в диапазоне от 15 до 20%", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

Как отметила Ломидзе, 8 марта не стало пиковой датой в 2023 году, потому что это один выходной день в середине недели. Однако в некоторых школах в это время начинаются каникулы, поэтому семьи все равно отправляются на отдых.

Наиболее популярные зарубежные направления на февральские праздники и мартовские каникулы - Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы, Венесуэла, Сейшелы.

"Среди зарубежных направлений самые дешевые путевки в Египет - 10-дневные программы от 90-95 тыс. рублей на двоих с перелетом на "все включено". За счет запуска прямых рейсов туры в Таиланд стали дешевле на 15% по сравнению с периодом, когда прямых перелетов не было. В дорогом сегменте предела по стоимости нет, но таких туров продается намного меньше, чем в эконом и среднем ценовом сегменте", - рассказала Ломидзе.

В России на февральские праздники и мартовские каникулы популярны Краснодарский край, Санкт-Петербург. Средняя стоимость недельных или 10-дневных туров по России, включая перелет, начинается от 40 тыс. рублей.

По словам Ломидзе, глубина бронирований туров очень маленькая, ее пик пришелся на текущую неделю.