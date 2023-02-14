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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин призвал судей рассматривать дела участвующих в СВО военных с учетом жизненных ситуаций

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал судей тщательно рассматривать дела, касающиеся прав и социальных гарантий военнослужащих.

"Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены", - сказал он на совещании судей РФ во вторник.

В этой связи Путин особо выделил ту категорию военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Он отметил, что в последнее время принят ряд решений законодательного характера по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей.

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"Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство, которые предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе Вооруженных сил и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения", - сказал президент.

Рассмотрение подобных дел, подчеркнул Путин, "должно вестись самым тщательным образом с учетом не только всех правовых аспектов, но и конкретных, жизненных обстоятельств и ситуаций".

В свою очередь зампредседателя Верховного суда РФ - председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ Владимир Хомчик сообщил, что военными судами удовлетворяется более 60% от поступающих жалоб военных.

"Удовлетворяются примерно более 60% жалоб, с которыми обращаются военнослужащие в военные суды. А обращаются от генералов до рядовых. В основном это обращения по недостаткам, связанным с жилищным обеспечением, с прохождением военной службы, с различного рода дисциплинарными взысканиями, некоторыми невыплатами", - сказал он.

Путин отметил, что вопрос защиты прав военнослужащих и членов их семей имеет особое значение.

"Мы рассчитываем на то, что все ваши коллеги будут работать с высоким профессиональным уровнем, самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и членов их семей, потому что часто это взаимосвязано. Есть много пограничных вопросов, прошу не относиться к этим вопросам формально, а исходить из каждой конкретной жизненной ситуации", - резюмировал президент.

Владимир Путин
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