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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин заявил, что бизнес в РФ не должен чувствовать прессинга со стороны властей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российский бизнес не должен испытывать избыточного давления со стороны государства в условиях антироссийских западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, в условиях сегодняшнего дня, когда мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа, имею в виду вот эти все бесконечные санкции, - как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, - но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно: расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

Конечно, по его словам, предприниматель должен соблюдать закон, "но не должен чувствовать прессинга еще и со стороны государства".

"Это чрезвычайно важная сфера для того, чтобы укрепить нашу экономику. Поэтому я вас очень прошу обратить на это особое внимание и посмотреть на то, что можно сделать дополнительно в этой сфере, не нарушая, конечно, интересов наших граждан, не нарушая интересов тех людей, которые сталкиваются с той или иной деятельностью, вовлечены в ту или иную деятельность. Там, где уголовный контроль или определенное давление со стороны государства является избыточным, его надо устранять", - сказал Путин.

Владимир Путин
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