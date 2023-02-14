В 2022 г. суды РФ прекратили уголовное преследование более чем четверти бизнесменов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В прошедшем году российские судьи прекратили уголовное преследование в отношении более чем четверти обвиняемых по делам о предпринимательстве, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"В прошлом году судами рассмотрено 5,8 тыс. дел этой категории в отношении 6,6 тыс. лиц, осуждено 73%, а в отношении 27% уголовное преследование прекращено судом", - сказал он во вторник на совещании судей РФ.

По его словам, реальное лишение свободы назначено 6% осужденных.

Лебедев отметил, что Верховным судом РФ на постоянной основе изучается и анализируется судебная практика по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.