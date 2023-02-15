Николай Сванидзе пришел в сознание, но остается на аппарате ИВЛ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госпитализированный ранее журналист и бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе пришел в сознание, но все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщила в среду член СПЧ Ева Меркачева.

"Да, он уже лучше гораздо себя чувствует, но он по-прежнему на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказала Меркачева "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, Сванидзе предстоит долгий процесс восстановления, "даже если все пойдет хорошо".

6 февраля стало известно о госпитализации Сванидзе в тяжелом состоянии.