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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Николай Сванидзе пришел в сознание, но остается на аппарате ИВЛ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госпитализированный ранее журналист и бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе пришел в сознание, но все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщила в среду член СПЧ Ева Меркачева.

"Да, он уже лучше гораздо себя чувствует, но он по-прежнему на аппарате искусственной вентиляции легких", - сказала Меркачева "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, Сванидзе предстоит долгий процесс восстановления, "даже если все пойдет хорошо".

6 февраля стало известно о госпитализации Сванидзе в тяжелом состоянии.

Николай Сванидзе СПЧ Ева Меркачева
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