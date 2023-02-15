Что произошло за день: среда, 15 февраля

Новые планируемые санкции против РФ, уход "Виагры" и обсуждение родов за границей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов. При этом в правительстве страны отметили, что вне зависимости от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.

- Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники. Под новые ограничения могут попасть около 100 физлиц и структур. Кроме того, ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур, так как они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения.

- Матвиенко сообщила о переносе заседания Совфеда на 22 февраля по просьбе правительства. На пленарном заседании будут рассматривать законы, вступающие в силу с 1 марта и касающиеся новых субъектов РФ.

- В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей, заявил Дмитрий Песков. Прокомментировать этот вопрос его попросили после того, как Вячеслав Володин устроил опрос в своем телеграм-канале об отношении к женщинам, которые выехали рожать детей в Аргентину, США и другие страны.

- Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ. В Минпромторге заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена. Минздрав также заверил, что на российском рынке достаточно аналогов "Виагры".

- ФСБ задержала выходца с Украины, подозреваемого в диверсиях на железной дороге. По данным спецслужбы, мужчина был направлен под видом беженца из Латвии в Россию в ноябре 2022 года.

- Журналистка в Алтайском крае получила шесть лет колонии за фейки об армии. Ранее Мария Пономаренко неоднократно привлекалась к административной ответственности.

- Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи.