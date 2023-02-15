Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Новые планируемые санкции против РФ, уход "Виагры" и обсуждение родов за границей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов. При этом в правительстве страны отметили, что вне зависимости от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.

- Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники. Под новые ограничения могут попасть около 100 физлиц и структур. Кроме того, ЕС также впервые введет санкции против нероссийских структур, так как они имеют отношение к поставкам в РФ товаров двойного назначения.

- Матвиенко сообщила о переносе заседания Совфеда на 22 февраля по просьбе правительства. На пленарном заседании будут рассматривать законы, вступающие в силу с 1 марта и касающиеся новых субъектов РФ.

- В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей, заявил Дмитрий Песков. Прокомментировать этот вопрос его попросили после того, как Вячеслав Володин устроил опрос в своем телеграм-канале об отношении к женщинам, которые выехали рожать детей в Аргентину, США и другие страны.

- Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ. В Минпромторге заявляют, что технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена. Минздрав также заверил, что на российском рынке достаточно аналогов "Виагры".

- ФСБ задержала выходца с Украины, подозреваемого в диверсиях на железной дороге. По данным спецслужбы, мужчина был направлен под видом беженца из Латвии в Россию в ноябре 2022 года.

- Журналистка в Алтайском крае получила шесть лет колонии за фейки об армии. Ранее Мария Пономаренко неоднократно привлекалась к административной ответственности.

- Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах

Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах

Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"

Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"

Голикова сообщила о снижении смертности в РФ в 2022 году на 22%

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Количество DDoS-атак на финорганизации в России в 2022 г. выросло в четыре раза

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения иноагентов гражданства РФ

Дума в среду внепланово рассмотрит законопроект о налогообложении нефтяной отрасли

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ

Американская компания "Виатрис" приостановила поставки таблеток "Виагры" в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });