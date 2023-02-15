Совет Федерации соберется 22 февраля для одобрения законов, вступающих в силу 1 марта

В этот же день заседание проведет и Госдума

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проведет пленарное заседание 22 февраля - на неделю раньше запланированного, поскольку потребуется принять законы, вступающие в силу с 1 марта и касающиеся новых субъектов РФ, сообщил глава Комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

"Оно будет связано с тем, что необходимо будет принять законы, которые вступают в силу с 1 марта. Предстоят длинные выходные, поэтому мы проводим заседание 22 февраля, чтобы у президента была возможность подписать эти законы, после чего их надо будет опубликовать", - сказал Тимченко "Интерфаксу" в среду.

По его словам, законы связаны с дальнейшей имплементацией законодательства РФ на территории новых субъектов, а также с корректировкой налогового законодательства.

В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев пояснил, что перенос заседания с 1 марта на следующую среду вызван необходимостью оперативно, до конца месяца, рассмотреть два важных закона, вносящих изменения в бюджетное законодательство.

"Рассчитываем, что, учитывая их особое социальное значение, Государственная дума примет их к этому времени", - приводит слова Журавлева пресс-служба СФ.

О чем принимаемые законы

В частности, сказал сенатор, предполагается введение нового инструмента - специальных казначейских кредитов для регионов.

"По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей. Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов", - отметил Журавлев.

По его словам, также планируется рассмотреть закон, направленный на регулирование отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере, необходимых для гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты, в том числе в целях решения первоочередных экономических задач в текущих условиях.

"Данные изменения должны вступить в силу не позднее 1 марта, чтобы механизм эффективно заработал с очередного налогового периода", - уточнил Журавлев.

Заседание Госдумы

Между тем, в Госдуме 22 февраля также запланировано заседание (в 12:00), указывается в базе законодательной деятельности палаты парламента.

"Это заседание плановое, оно стоит в графике давно, единственное, что перенесен планировавшийся на этот день правительственный час с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова", - сообщили "Интерфаксу" в Думе.