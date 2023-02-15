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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей

В Кремле не обсуждают целесообразность выплат маткапитала россиянкам, рожающим за границей
Дмитрий Песков
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждается вопрос о том, правильно ли предоставлять материнский капитала россиянкам, которые рожают детей за пределами страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет такой дискуссии", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, есть ли у Кремля позиция по поводу развернувшейся дискуссии на соответствующую тему.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди читателей своего телеграм-канала об отношении к таким россиянкам. Он написал, что в 2022 году более 25 тысяч российских женщин выехали рожать детей в Аргентину, США и другие страны, при этом сохранив право получать в России маткапитал и другие льготы.

Дмитрий Песков Аргентина
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