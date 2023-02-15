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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Володин запустил опрос об отношении к россиянкам, уезжающим рожать за границу

Он отметил, что они при этом получают на родине маткапитал и льготы

Володин запустил опрос об отношении к россиянкам, уезжающим рожать за границу
Фото: Alejo Manuel Avila/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что в 2022 году более 25 тысяч российских женщин выехали рожать детей в Аргентину, США и другие страны, при этом сохранив право получать в России маткапитал и другие льготы.

Он запустил опрос среди читателей своего канала об отношении к таким россиянкам.

После более 17 тысяч ответов оказалось, что 82% участников опроса считают, что это неправильно, 10% респондентов поддержали такой расклад, а 8% ответили, что им все равно. Результаты видны в браузере. В самом приложении Telegram опрос продолжается.

Володин периодически проводит в своем телеграм-канале опросы на острые темы. В частности, он изучал мнение своих читателей о внесенных в Госдуму законопроектах о системе QR-кодов для привившихся от коронавируса, о школьной продленке, о наказаниях для коллекторов или об уместности проведения праздничных мероприятий на минувшие новогодние праздники.

Вячеслав Володин Госдума США Аргентина
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