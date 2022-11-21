Массовая гибель перелетных журавлей произошла на Ставрополье

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Больше сотни перелетных журавлей, а также чаек и зайцев-русаков погибли на Ставрополье, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Минприроды региона.

"Министерство будет делать все зависящее для установления причин гибели животных (заяц-русак, серый журавль, чайки), зафиксированных в охотничьих угодьях на территории Александровского, Новоселицкого, Петровского, Труновского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского, Новоалександровского округов.(...) Результаты первых исследований уже получены от управления ветеринарии. Они показали, что в пробах обнаружен фосфид цинка – препарата, предназначенного для борьбы с грызунами", - говорится в сообщении и уточняется, что погибли 106 особей.

Вместе с тем губернатор региона Владимир Владимиров поручил детально изучить, где, кто, на каких угодьях неправильно обращался с химикатами, в результате чего погибли перелетные птицы.

"Минсельхоз и территория, на которой было происшествие с птицами, должны найти того человека, который решил, что может нарушать агротехнологии безнаказанно – на авось. Нет, не может. Нарушителя надо выявить и по закону наказать", - написал Владимиров на своей странице во "ВКонтакте".