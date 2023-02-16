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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет исполнять свои обязательства по государственным гарантиям, предоставленным в иностранной валюте, как перед российскими юрлицами и физлицами, так и иностранными, а также зарубежными государствами и международными организациями в рублях.

Об этом говорится в проекте президентского указа, который подготовили в Минфине. Указ опубликован в базе данных проектов нормативных актов.

Положения указа, как отмечается в пояснительной записке к проекту, обусловлены сложившейся геополитической ситуацией, в которой возможности исполнения Российской Федерацией госгарантий в иностранной валюте "значительно ограничены и непредсказуемы", и принимаются, чтобы не допустить техдефолт по ним.

Требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных обязательств, выраженных в иностранной валюте, должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу Банка России на дату требования. Денежные средства будут перечисляться на банковский счет бенефициара или, по его желанию, на банковский счет третьего лица, открытые в российской валюте.

Требования бенефициаров госгарантии об исполнении обязательств по ней в иностранной валюте удовлетворяться не будут.

Указ вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на выданные до его подписания госгарантии.

Минфин Банк России
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