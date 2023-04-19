Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии военных добровольцев
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о дактилоскопической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.
Закон дополнил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. В список включены граждане России, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
Проводить дактилоскопию добровольцев будет Минобороны.