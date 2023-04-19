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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Госдума приняла закон об обязательной дактилоскопии военных добровольцев

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о дактилоскопической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

Закон дополнил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. В список включены граждане России, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

Проводить дактилоскопию добровольцев будет Минобороны.

Госдума Минобороны
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